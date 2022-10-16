بعد تسلم باتيلي مهامه.. حكومة باشاغا: نتطلع للتعاون مع البعثة الأممية

رحبت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بتسلم المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي مهامه رسميا في ليبيا.

وأعربت حكومة باشاغا في بيان لها عن تطلعها للتعاون والعمل المشترك مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا مؤكدة حرصها التام على سلمية التداول على السلطة وضرورة انتهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة بإشراف أممي لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وأكدت حكومة باشاغا أنها لم تبادر بأي أعمال عسكرية كما لم تمارس أي شكل من أشكال العنف مبينا أن سلطة الأمر الواقع في العاصمة طرابلس مارست ولاتزال تمارس كل أساليب التصعيد السياسي والعسكري ووضع العراقيل أمام تنفيذ أي عملية سياسية.

وأكدت الحكومة أنها تتطلع للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإنجاز استحقاقات العملية الانتخابية بإنهاء المراحل الانتقالية مبينة أنها تعقد العزم على تأييد كل الجهود الأممية الساعية لإنهاء الأزمة الراهنة.

وشددت الحكومة على بذل جهود لتحقيق السلم الاجتماعي وإطلاق سراح العديد من الموقوفين وعودة المهجرين والنازحين إلى مدنهم.

وأكدت الحكومة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف ودعم لجنة 5+5 لافاة إلى أنها تعقد العزم على ترسيخ السلم والأمن وتعزيز مبدأ الشفافية السياسية والاستعداد التام وغير المشروط لإنهاء المراحل الانتقالية بالطرق السلمية بالتعاون مع البعثة الأممية.