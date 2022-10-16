بعد 7 سنوات.. ضبط متهم بقتل 3 أشخاص في سرت

أعلنت مديرية أمن سرت، اليوم الأحد، القبض على متهم بقضية قتل 3 أشخاص في ضواحي مدينة القطرون منذ أكثر من 7 سنوات.
وقالت المديرية في بيان، إن «وحدات التحري بقسم البحث الجنائي ودوريات النجدة التابعة لمديرية أمن سرت ألقت القبض على (إ.ع.ع.ح.ب) مواليد 1986 مقيم سرت (الحي رقم 2) المتهم بقضية قتل 3 أشخاص في 5 يونيو العام 2015».
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القبض على المتهم في واقعة القتل بمدينة سرت
ونوهت إلى ضبط المتهم يوم الجمعة، وإيداعه قيد التوقيف بعد مباشرة التحري والضبط والإحضار للمتهم المطلوب لدى مكتب النائب العام. وتعمل إدارة مديرية الأمن على إتمام إجراءات ترحيله للتسليم لدائرة الاختصاص المُعمم أمر الضبط والإحضار منها.
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