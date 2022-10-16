فضيحة جديدة في ملاعب “ماما أفريكا”.. بعثة الأخضر تتعرض لـ “تخدير متعمد” في تنزانيا

العنوان-تنزانيا

في فضيحة جديدة من فضائح الكرة الأفريقية “ماما أفريكا” تعرضت بعثة نادي الأخضر إلى “تخدير متعمد” مما تسبب في نقل أفرادها إلى المستشفى في تنزانيا.

وفي بيان رسمي أطلعت عليه العنوان، طالبت إدارة نادي الأخضر وزير الرياضة والاتحاد الليبي لكرة القدم بتحمل مسؤولياتهم والتدخل في مواجهة ما تتعرض له بعثة الفريق من عراقيل في تنزانيا.

ويدخل فريق الأخضر لقاء نظيره التنزاني عزام غدا الأحد في تنزانيا بأريحية كبيرة للعودة ببطاقة التأهل إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، بعدما حسم نتيجة لقاء الذهاب على ملعب شهداء بنينا بثلاثية نظيفة.

وفي خطاب وجهته إدارة النادي إلى وزير الرياضة واتحاد كرة القدم، استعرضت إدارة نادي الأخضر ما تعرضت له منذ لحظة وصولها تنزانيا، واتهمت النادي التنزاني بعدم معاملة بعثة الفريق بالمثل من حيث الاستقبال، وتوفير الملاعب مجانا، وسهولة التنقل، منتقدة عدم إعطائها نتائج المسحات الخاصة بفيروس “كورونا” حتى الآن.

وأوضحت إدارة النادي الخضراوي أن حادثة وقعت بعد إجراء الحصة التدريبية، السبت، “فبعد تناول البعثة وجبة العشاء بمقر إقامتها تعرض أغلب أعضائها إلى حالة من الإغماء والدوار وفقدان التوازن، ليتم نقلهم إلى المستشفى، حيث مكثوا إلى وقت متأخر ولم يخرج بعضهم حتى اللحظة”.

ولفتت إدارة النادي إلى أنه “بعد إجراء التحاليل اللازمة تبين أن السبب في هذه الحالة يعود استنشاق مادة مخدرة Benzodiazepine، تفقد الجسم توازنه، وتسبب حالة من الإغماء والدوار”.

وحضت إدارة الأخضر وزير الرياضة واتحاد الكرة على تحمل مسؤولياتهم تجاه الدفاع عن حقوق النادي، ودعتهم إلى مراسلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالخصوص، مؤكدة أن طلبها يأتي تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، مشددة على أن هذا “الفعل المشين لن يثنينا عن الدفاع عن حقنا في المنافسة الشريفة، وتمثيل ليبيا أفضل تمثيل”.