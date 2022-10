الكبير: مصر تعمل على تشكيل حكومة ثالثة لإلغاء اتفاقيتنا ومشروعنا الواعد مع تركيا

ليبيا – علق الكاتب الصحفي عبد الله الكبير على لقاء رئيس المخابرات المصري والوفد المرافق له مع القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر، معتبراً أن هذا أمر واقع موجود ويسيطر على أهم المدن في الشرق الليبي وحفتر لديه قوة عسكرية لا يستهان بها.

الكبير الموالي بشدة لتركيا قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد: “قوته ضعفت كثيراً عن السنوات الماضية والهزيمة ليست النهائية ربما بالنسبة له اندحاره عن طرابلس 2020 بعد الهجوم الذي شنه ومني بالهزيمة ضعف كثيراً ولم تعد لديه تلك القوة لكنه لا زال أحد اللاعبين السياسيين، اللقاء به بالنسبة لمصر أمر عادي لكن بالنسبة للدول الأخرى أصبح يسبب حرج كبير نظراً أن المحكمة في أمريكا اتهمته بالمسؤولية عن جرائم حرب”.

وتابع: “أسباب زيارة رئيس المخابرات المصرية ولقاءه بحفتر دون أي شخصية سياسية أخرى! بعد يوم من تصريح الرئيس التركي أنهم سيبدؤون عمليات التنقيب، مصر ترى أن هذا تصعيد يهدد مصالحها وهي ليست داعمة للانتخابات حتى وإن صرحت بذلك، أنها تقبلها وتدعوا لها لكن مصر لا ترحب بها لأنها لا تضمن ان الانتخابات ستأتي لها ببرلمان سيكون تحت سيطرتها ونفوذها وأن الانتخابات ستأتي لها برئيس البرلمان كعقيلة صالح وأنها ستأتي ببرلمان يمنح حفتر منصب رئيس الجيش”.

واعتبر أن هذه الزيارة تندرج في إطار التحضير المصري للتصعيد ضد حكومة الوحدة ومحاولة إقناع الدول الغربية والفاعلة في المشهد بتشكيل حكومة ثالثة ليكون لمصر اليد بحيث يلغي مذكرة التفاهم وينهي المشروع الواعد بالنسبة لليبيا وتركيا، واصفاً ذلك بأنه تصعيد وتآمر ضد ليبيا وحكومة الدبيبة.

كما تساءل قائلاً: “مذكرة التفاهم التي بنيت عليها مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا لا تضر بالمصالح المصرية بالتالي لماذا تتخذ مصر الموقف المعارض واستمرارها في التشكيك بشرعية الحكومة؟ الهدف سياسي وليس اقتصادي وتمكين حفتر وعقيلة”.

وفي ختام حديثة أفاد أن حكومة الدبيبة فتحت على مصر وأبرمت معها عقود تفاهم ومذكرات اقتصادية هائلة وبعض الشركات باشرت أو على وشك أن تباشر لكن المشكلة في النظام المصري أنه هو من أشرف على تشكيل الحكومة الموازية مع العلم أن مصر لم تتغير دوافعها وفقاً لقوله.

