المقرحي: يجب الحد من فساد الدبلوماسيين في ليبيا

الوطن|رصد

عبّر الناشط المدني، رمزي المقرحي، عن التحقيق الجاري حول فساد الدبلوماسيين بأنّ “ما يُنهَب عبر البعثات الخارجية هو مال الدولة، وسواء نهب في الداخل أو الخارج يبقى مال الدولة، ويجب الحد من نهبه بأي صورة”.

وصرّح المقرحي أنّه لا بدّ من توجيه تحقيق الفساد نحو الداخل أيضًا، حيث القطاعات الخدمية التي تمس المواطن كالكهرباء، والنفط، والجمارك، والبنوك، والتعليم، وغيرها، مشيرًا إلى أنّ الأوامر التي أصدرها النائي العام بخصوص القبض على الفاسدين تعتبر خطوة جيدة.

وتابع المقرحي حديثه بأنّ “الخطوة مهمة لكونها اتجهت للتصعيد ضد المتورطين في الفساد، فلأول مرة نسمع بأوامر قبض على المسؤولين في الصفوف الأولى في المؤسسات، والأوامر السابقة كانت بحق مسؤولين من الصف الثاني والثالث”.