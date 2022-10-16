ربيعة بوراص تدعو باثيلي إلى العمل على إزالة القوة القاهرة لإجراء الانتخابات

دعت عضو مجلس النواب وملتقى الحوار ربيعة بوراص، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي إلى العمل على إزالة القوة القاهرة.

وأوضحت بوراص في تصريحات صحفية أن إزالة القوة القاهرة لإجراء الانتخابات ستكون خطوة هامة واستباقية ضد عرّابي الحروب والانقسامات السياسية والأمنية.

ورفضت بوراص الحلول الثنائية التي تهمّش إرادة الليبيين، وتُقصي حق المواطن في انتخاب من يمثله.

وأكدت بوراص أنه على باثيلي المضي قدما لتوحيد البلاد بقاعدة دستورية تمهّد لعقد انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.