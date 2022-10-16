بويصير: الشعب الليبي يتفوق على التونسيين في التخلف

زعم محمد بويصير المقاول الأمريكي ذو الأصل الليبي، أن الشعب الليبي يتفوق على التونسيين في التخلف، بحسب وصفه.

وقال بويصير، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أعتقد أن خط الحدود مع تونس هو فاصل بين شعبين يعيشان في زمنين مختلفين”، وفقا لقوله.

ليعلق عليه حساب باسم، هاني فتيتة: السؤال. اذكر أي مجال نحن متفوقون على التوانسة. مثلا: الطب، الثقافة، السياسة، أو الدبلوماسية، الرياضة، السياحة، الصناعة، الزراعة، الشفافية، إلخ”.

ويعود بويصير، للرد عليه، بالقول: “التخلف”، في إشارة إلى أن الليبيين متفوقين في «التخلف»، بحسب زعمه.