خلال لقائه الجرندي.. باتيلي:  موقف تونس إزاء التطورات الليبية بنّاء ومتّزن

العنوان-طرابلس

أشاد الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، بموقف تونس “البنّاء والمتّزن” إزاء التطورات في ليبيا، في حين أبدى وزير الخارجية عثمان الجرندي استعداد بلاده لتقديم كل التسهيلات لاحتضان حوارات أخرى بين الليبيين.

وقبل وصوله طرابلس، كانت المحطة الأولى لباتيلي، تونس، حيث أجرى محادثات مع وزير الشؤون الخارجيّة عثمان الجرندي، في إطار اضطلاعه بمهامه الأمميّة، واقتناعًا منه بمدى أهميّة دورها في دفع جهود التسوية اللّيبية وتقديرًا لمواقفها البناءة والمتّزنة إزاء تطورات الوضع في ليبيا، وفق بيان الخارجية التونسية.

وأشار باتيلي إلى أنه حريص على بذل قصارى الجهد وتكثيف المساعي من أجل المساعدة على عودة الاستقرار إلى ليبيا، بما يعيد للمنطقة توازنها ويدعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأعرب الممثل الأممي الخاص عن امتنانه لتونس لما تقدّمه من مساندة متواصلة لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، متقدما باسمه الخاص ونيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة بالشكر إلى رئيس الجمهوريّة قيس سعيد على توجيهه بتقديم كافة أشكال الدعم له ولبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وتناول اللقاء، الجهود الأمميّة للمساعدة على دفع مسار التسوية السياسيّة في ليبيا، والدور الهام لدول الجوار الليبي في دعم هذه الجهود، بما يمكّن ليبيا من استعادة أمنها واستقرارها.

وأكّد الجرندي حرص تونس، على دعم المساعي الرامية إلى استكمال المسار السياسي لليبيا والتّوصل إلى حلّ سياسي ليبي-ليبي، بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي المشروعة للأمن والسلام والتنمية، ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها الترابية.

وأشار الجرندي، إلى “استعداد تونس للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل جمع الأشقاء الليبيين وممثلي دول الجوار والأطراف الدولية الفاعلة للمساعدة على تهيئة الظروف الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تواجهها العمليّة السياسيّة ودعم التقدم نحو الحل الشامل الذي يرتضيه الليبيّون”.

وعبر الجرندي عن استعداد تونس لمواصلة توفير كلّ التسهيلات لفائدة الأشقاء الليبيين والأجهزة الأمميّة المعنيّة من أجل تعزيز الحوار والتوافق وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، على غرار احتضانها لملتقى الحوار السياسي الليبي، في كنف الحياد التّام.

يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، وصل الجمعة إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه في ليبيا.