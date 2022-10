ليبيا – تقدم رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا بخالص التعازي والمواساة للدولة التركية حكومةً وشعباً في ضحايا حادث إنفجار منجم بارتين.

باشاآغا أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تضامنهم التام مع الشعب التركي في هذا المصاب الجلل داعياً الله عز وجل أن يكتب الشفاء للمصابين.

