الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتبارا من اليوم الأحد

طرابلس 16 أكتوبر 2022 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتبارًا من اليوم الأحد، وفقًا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للإرصاد الجوية.

ملخص عام : إعتدال في درجات الحرارة علي أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار خفيفة خاصة علي الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر خاصة يوم غد على ساحل سرت والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 29) مْ.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة مناطق الجبل الأخضر والرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28) مْ، ولا تتجاوز ( 20 ) مْ على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرةى- سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28-32)مْ .

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28-30) مْ. (وال)

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