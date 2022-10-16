أمن سرت: ضبط متهم بقتل 3 أشخاص قبل 7 سنوات

الوطن| متابعات

ألقى رجال الأمن في مديرية أمن سرت، القبض على متهم بقتل 3 أشخاص في ضواحي مدينة القطرون قبل أكثر من 7 سنوات.

وقالت المديرية في بيان، إن وحدات التحري بقسم البحث الجنائي ودوريات النجدة التابعة للمديرية، ألقت القبض على (إ.ع.ع.ح.ب) مواليد 1986 مقيم سرت (الحي رقم 2) المتهم بقضية قتل 3 أشخاص في 5 يونيو العام 2015.

وأشار البيان إلى أن ضبط المتهم تم يوم الجمعة، وجرى إيداعه بعد مباشرة التحري والضبط والإحضار للمتهم المطلوب، لدى مكتب النائب العام.

ولفتت المديرية إلى أنها تعمل على إتمام إجراءات ترحيله للتسليم لدائرة الاختصاص المُعمم أمر الضبط والإحضار منها.