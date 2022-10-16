كرموس: حل الأزمة الليبية يكمن في توافق الأجسام السياسية

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

16 October, 2022

أكد عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن حل الأزمة الليبية يكمن في إيجاد توافق بين الأجسام السياسية على حكومة قوية قادرة على بسط سيطرتها على كامل التراب دون خضوع لأي ضغوط محلية أو دولية.

وبين كرموس في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الحل لا يكمن في إجراء الانتخابات دون تأمين الأرضية اللازمة لها.

واعتبر كرموس أن حكومة الوحدة الوطنية لا ترغب في إجراء انتخابات في المدى القريب خاصة وأنها عطلت الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021 مؤكدا أنها كانت السبب الرئيسي في فشل محاولة إجراء الانتخابات لأنها لم توفي بالتزاماتها إزاء هذا الاستحقاق.

وبشأن دعوة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة المفوضية الوطنية العليا لتحديث سجل الناخبين قال كرموس قال إنها مقدمات لإجراء انتخابات دون إنهاء العراقيل التي تقف أمامها وأهم هذه العراقيل عدم سيطرة الحكومة على كامل الدولة وعدم قدرتها على تأمين العملية الانتخابية في ثلثي مساحة البلاد.

وفيما يتعلق بالبعثة الاممية قال كرموس إنها أيضا ليست قادرة أو ملتزمة بمهمتها الأساسية وهي تقديم الدعم والمساعدة من أجل تحقيق الاستقرار مشيرا إلى أنها تتجاوز مهامها بالتدخل بفرض حل معين لصالح طرف ما يرفضه الطرف الآخر.