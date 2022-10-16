الأحوال الجوية السائدة والمتوقعة في ليبيا ليوم الأحد

طرابلس 16 أكتوبر 2022 (وال)- توقع المركز الوطني للإرصاد الجوية اعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا، حيث تكون ضمن معدلاتها وتتراوح على أغلب مناطق الشمال ما بين ( 25 – 29 ) مْ، ولا تتجاوز ( 20 ) مْ على الجبل الأخضر، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب ما بين ( 28 – 32 ) مْ.

وأوضح المركز في نشرته اليومية حول الوضع الجوي السائد والمتوقع، أن السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الشمال خاصةً المناطق الممتدة من (الخليج – بنغازي – المرج حتى أقصى الساحل الشرقي )، يتخللها سقوط أمطار خفيفة، وتشمل من يوم الغد بعض مناطق الشمال الغربي. (وال)

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