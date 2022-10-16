العرفي: اتفاقية الدبيبة مع تركيا محور جلسة النواب القادمة

قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة لن يرضخ لأي جهة رقابية، ويريد التفرد بالسلطة والقرارات.

وأضاف العرفي في تصريحات صحفية أن النواب يريدون معرفة كيف ستتحصل الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، على التمويل اللازم لتسيير أعمالها.

وأكد العرفي متمسكون باستدعاء رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، لمناقشة مستجدات تشكيل لجنة مركزية لانتخابات البلدية.

وأشار إلى أن الاتفاقية التي وقعها الدبيبة مع تركيا، هي الموضوع الرئيسي الذي سيتم مناقشته في جلسة مجلس النواب القادمة.

وتابع: سنطالب النائب العام بالإفصاح عن أسماء 124 شخصية التي تم ذكرها في تقارير الفساد، حتى يعرف الشعب من هو الذي خان الأمانة وسرق قوته ورزقه.