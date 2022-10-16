المنصوري: أرجح قفل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطريقة غير مباشرة

أعلن عضو هيئة صياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، أنه تم تأجيل النظر في الطعن المقدم ضد تعديلات النواب إلى أجل غير مسمى دون إبداء أسباب، بحسب تعبيره.

وقال المنصوري، في تصريحات صحفية له: “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لم تجتمع للنظر في الطعن المقدم ضد التعديل الدستوري الـ12 الصادر عن مجلس النواب”، وفقا لقوله.

وأضاف “أرجح أن تكون الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد أقفلت بطريقة غير مباشرة، فجميع القرارات والتعديلات الدستورية التي أجراها النواب منذ التعديل الدستوري السابع مطعون فيها من قبل أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور وآخرين”، على حد وصفه.