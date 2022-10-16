سفيرة بريطانيا: ندعم الجهود الأممية لدفع عملية سياسية شاملة في ليبيا

أكدت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال دعم جهود الأمم المتحدة لدفع عملية سياسية شاملة ومستدامة في ليبيا تؤدي إلى انتخابات ناجحة.

ورحبت هورندال في تغريدة لها بموقع “تويتر” بالمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي وأعربت عن تطلعها إلى العمل معه ودعم جهود الأمم المتحدة لدفع عملية سياسية شاملة ومستدامة تؤدي إلى انتخابات ناجحة في ليبيا.

ووصل باتيلي الجمعة، إلى العاصمة طرابلس ليتولى رسميا الإشراف على عمل البعثة الأممية في ليبيا.

وقال باتيلي في بيان إنه سيتواصل خلال الأيام المقبلة، أولاً وقبل كل شيء، مع جميع الأطراف الليبية في عموم البلاد بمن فيهم المجتمع المدني والنساء والشباب للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ومعرفة رؤاهم بالنسبة لمستقبل بلادهم.

وأضاف “الأولوية بالنسبة لي هي تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة بالاستناد إلى إطار دستوري متين، حيث إن استعادة العملية الانتخابية كفيل بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد”.