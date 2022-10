المقريف: ضرورة تصحيح الأوضاع القانونية لبعض المدارس الليبية في تركيا

ليبيا- عقد وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال موسى المقريف اجتماعًا مع عدد من مديري وممثلي المدارس الليبية الحكومية والخاصة في تركيا.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى حضور سفير ليبيا في تركيا مصطفى القيب والملحق الأكاديمي بالسفارة عز الدين العربي ومسؤولين من الوزارة والسفارة إلى الاجتماع الذي تم في أنقرة لبحث الصعوبات التي تواجه عمل هذه المدارس والاقتراحات لتذليلها.

وأضاف البيان: إن من بين ما تم بحثه عملية تسجيل الطلاب والتلاميذ وإدارجهم في منظومة الامتحانات وبعض الإجراءات التنظيمية. ناقلًا عن المقريف تشديده على ضرورة تصحيح الأوضاع القانونية لبعض المدارس، مع أهمية الإسهام والشراكة الفاعلة بين القطاعين الخاص والحكومي خدمة لأبناء ليبيا.

