الدبيبة: عازمون على إنشاء 1500 مدرسة جديدة خلال ثلاثة أعوام

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن عزمه إنشاء 1500 مدرسة جديدة خلال الأعوام الثلاثة القادمة ضمن مشروع عودة الحياة.

وفي اليوم الأول للعام الدراسي الجديد التقى الدبيبة بحسب تغريدة له بموقع تويتر بالتلاميذ في قصر بن غشير معربا عنتمنياته بالنجاح لأكثر من 2.099 مليون تلميذ وطالب التحقوا بمدارسهم البالغ عددها 4726 في كل ليبيا بعد إنجاز 50 مدرسة، من أصل 157 مدرسة معدة للاستكمال هذا العام.

وأعلنت وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية أن عدد تلاميذ الصف الأول الابتدائي المسجلين بلغ 173700 وبلغ عدد تلاميذ التعليم الأساسي 1000420 تلميذ فيما بلغ عدد طلاب التعليم الثانوي 318939 طالب.

وأكدت وزارة التعليم أن عدد المؤسسات التعليمية العامة والخاصة داخل البلاد وخارجها بلغ 6488 مؤسسة تعليمية وبلغ عدد المدارس العامة داخل البلاد وخارجها 4726 مؤسسة كما بلغ عدد المدارس الخاصة داخل البلاد وخارجها 1762 مدرسة.