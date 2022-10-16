اللافي يُشارك في احتفالية يوم الصداقة الليبية – الإيطالية بطرابلس

طرابلس 16 أكتوبر 2022 (وال)- حضر النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مساء السبت، الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة يوم الصداقة الليبية – الإيطالية التي نظمتها مصلحة الآثار، والسفارة الإيطالية برعاية المجلس الرئاسي.

وشارك في الاحتفالية التي تأتي لتوطيد آواصر الصداقة الليبية – الإيطالية، وتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، سفير دولة إيطاليا جوزيبي بوتشينو غريمادي، وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، وسفير مملكة إسبانيا خافيير غارثيا لاراتشي، والقائم بأعمال سفارة اليابان ماساكي أماديرا، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا، ووكيل وزارة الخارجية، ووكيل وزارة الثقافة، وعميد بلدية طرابلس المركز.

وقدمت خلال الاحتفالية فرقة المسرح الوطني الخمس وفرقة المسرح الإيطالية، مسرحية بعنوان “نحن هنا”؛ تضمنت قيم ومعاني الصداقة والسلام، وأكدت على أهمية المسرح ودوره في نشر الثقافة بين الشعوب. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال