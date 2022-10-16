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الخارجية الأمريكية: الاتفاقية الليبية التركية تتجاهل حقوق الجيران

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكدت وكيلة الشؤون السياسية في الخارجية الأمريكية فكتوريا نورلاند أن الاتفاقية الليبية التركية التي وقعها الرئيس التركي رجب أردوغان مع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، تتجاهل حقوق جيران تركيا في المتوسط ومن بينهم اليونان.

وأضافتنورلاندفي كلمتها أمام الكونغرس أن أمريكا تواصل العمل مع تركيا واليونان لحل المسألة المتعلقة في الاتفاقية، مشيرةً إلى أن هناك الكثير من العمل يجب إنجازه من قِبلهم لإيصال ليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

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#اليونان الكونغرس الأمريكي تركيا فيكتوريا نورلاند ليبيا

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الوطن الليبية

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