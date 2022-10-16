أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، الانتهاء من إصلاح التسرب في الخط الرئيسي بين حقل السرير وميناء الحريقة النفطي.

وأكدت الشركة، في بيان اليوم، أن فرق الصيانة أنهت أعمال إصلاح الخط الرئيسي ما بين حقل السرير وميناء الحريقة، حيث تابعت الإدارة العامة للعمليات والصيانة ومراقبي ميناء الحريقة وحقلي السرير والنافورة التسرب، الذي حدث في الخط الرئيسي.

وبحسب البيان، عملت فرق الصيانة على إيقاف التسرب ما بين حقل السرير وميناء الحريقة النفطي عند الكيلو 310، الذي يبعد عن طبرق 200 كيلو متر جنوبًا.

– مؤسسة النفط: إعادة بئرين إلى الإنتاج في حقلي الحمادة واللهيب

ولفتت الشركة إلى مشاركة أقسام العمليات والصيانة والفنية والسلامة والنقل والاتصالات وتشغيل الآليات من حقلي النافورة والسرير، في عمليات الصيانة.

إعادة بئرين إلى الإنتاج في حقلي الحمادة واللهيب

والأربعاء، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إعادة بئرين إلى الإنتاج في حقلي الحمادة واللهيب النفطيين.

وبحسب بيان للشركة، تمكنت الفرق الفنية في شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» من صيانة بئر «FF22» بحقل الحمادة، ووضعها على خط الإنتاج.

ونفذت فرق شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عملية صيانة البئر «T22» في حقل اللهيب، وإجراء اختبارات وتقييم للبئر، التي تصل إنتاجيتها إلى نحو 900 برميل نفط في اليوم.

جانب من التسرب في الخط الرئيسي بين حقل السرير وميناء الحريقة, (شركة الخليج العربي للنفط)

جانب من التسرب في الخط الرئيسي بين حقل السرير وميناء الحريقة, (شركة الخليج العربي للنفط)