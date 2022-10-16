مشاركا التلاميذ في انطلاق العام الدراسي.. الدبيبة يتعهد بإنشاء 1500 مدرسة جديدة

العنوان-طرابلس

أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، عزم حكومته على استكمال مشروعها لإنشاء 1500 مدرسة خلال الأربع سنوات المقبلة ضمن خطة “عودة الحياة”.

جاء ذلك خلال مشاركته، تلاميذ مدرسة قصر بن غشير ببلدية قصر بن غشير انطلاق العام الدراسي.

وحيّا الدبيبة التلاميذ والطلبة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في كل ربوع ليبيا، الذين بلغ عددهم نحو مليوني تلميذ وتلميذة خلال الثلاثة سنوات الماضية، مشيدًا بدور المعلمين والمعلمات.

وأشار الدبيبة إلى أن العمل لا يزال جاريًا لإنشاء واستكمال 157 مدرسة، كما وفرت الوزارة خلال هذا العام ما يزيد على 30 ألف مقعد.

وانطلق صباح اليوم الأحد العام الدراسي 2022 – 2023م في كافة المؤسسات التعليمية، العامة والخاصة، داخل البلاد وخارجها.

ويبلغ عدد التلاميذ في جميع صفوف التّعليم الأساسي لهذا العام مليونًا و420 ألف تلميذ وتلميذة، مِن بينهم 173 ألفًا و700 تلميذ وتلميذة جرى تسجيلهم حتى الآن في الصف الأول من التّعليم الاِبتدائي، وفق مدير إدارة التعليم الأساسي التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة، سالم مفتاح محمد.