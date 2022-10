تحقيق دولي: فرونتكس تتستر على انتهاكات خفر السواحل الليبيين لحقوق الإنسان

ليبيا- أكد تقرير إخباري تستر وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” لأكثر من مرة على تصرفات خفر السواحل الليبيين تجاه قوارب المهاجرين غير الشرعيين.

التقرير الذي نشره موقع أخبار “إندو نيو يورك” الأميركي الإندونيسي الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا لها وتابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد، أشار لكشف تحقيق أجرته وكالة مكافحة الاحتيال بالاتحاد الأوروبي علم “فرونتكس” بإعادة خفر السواحل الليبيين لهؤلاء إلى الأراضي الليبية.

وأضاف التحقيق: إن هذا الأمر يندرج في سياق واحدة من عمليات الصد قبالة سواحل ليبيا، فضلًا عن التسبب في مقتل العديد من المهاجرين غير الشرعيين على مرأى المسؤولين في هذه الوكالة الأوروبية، فضلًا عن مؤشرات واضحة لانتهاكات الحقوق الأساسية لهم.

وبين التحقيق استخدام وسائل نقل مالطية لإعادة البعض من هؤلاء رغمًا عنهم إلى ليبيا، في وقت كان فيه القائمون على إدارة “فرونتكس” على علم بانتهاكهم للقانونين الدولي والاتحاد الأوروبي المعمول بهما من خلال إرجاع المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية حيث التعذيب.

ترجمة المرصد – خاص

