اسميو: التطعيمات الروتينية للأطفال نفدت من مخازن الإمداد الطبي

الوطن|رصد

أعلن مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط اسميو، أنّ التطعيمات الروتينة للأطفال وطلبة المدارس قد نفدت من مخازن الإمداد الطبي، مشيرًا إلى أنّه أعلن عن ذلك منذ أغسطس الماضي دون أي استجابةٍ رسميّة.

وأوضح، اسميو، أنّ إدارته خاطبت وزارة الصحة، والإمداد الطبي، وديوان المحاسبة قبل ذلك بأشهر لتوفير التطعيمات الروتينية السنوية، مشيرًا إلى أنّه لم تأتِ أي استجابة من هذه الجهات، ولا من جانب المصرف المركزي لفتح اعتمادات توريد التطعيمات.

وطالب اسميو المواطنين بـ”أخذ التطعيمات المتوفرة، وتأجيل غير المتوفرة”.معبرًا عن استنكاره لتجاهل الجهات المختصة لتوفير التطعيمات.

وفي السياق ذاته، قال الطبيب بأحد مراكز التطعيم في طرابلس، جمال بن يحيى، إنّ التطعيمات الوحيدة المتوفرة حاليًا خاصة بالمواليد إلى عمر 18 شهراً، أمّا عن تطعيمات شلل الأطفال، والتطعيم السداسي، وتطعيم السحائي فقد نفدت.

وصرّح بن يحيى أنّ ما يحدث الآن من أزمة التطعيمات يتكرر كل عام، دون أن تضع الحكومة حدًّا لذلك، مضيفًا أنّ النقص في الكميات يعمل على ازدحام بعض المراكز التي تتوفر فيها التطعيمات دون غيرها.

وتحدّث بن يحيى أنّه من المعيب أن تظهر في ليبيا أمراض تكافح عالميا عبر التطعيمات، مثل السحايا وشلل الأطفال والحصبة، بسبب الروتين الإداري والمالي في الدولة، والذي يتسبب في تأخر توريدها، وبالتالي تأخر توفيرها للمواطنين.