المنفي واللافي يستقبلان المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا بالرئاسي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي، المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، عبدالله باثيلي، في أول لقاء له بالمجلس الرئاسي.

وبحسب بيان عن المجلس الرئاسي، فقد أشاد المنفي واللافي بجهود الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية، وأكدا أن هناك اتفاق تام على أن الحاجة مُلحة أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى حل سياسي عاجل للأزمة الليبية.

من جانبه أبدى باثيلي حرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية، وأشار إلى أهمية أن يكون الحل من خلال الليبيين أنفسهم، كما أشاد بدور الرئاسي في تحقيق الاستقرار والسلام.