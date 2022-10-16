عقب وفاة والدتهم.. 4 أطفال دون مأوى في مركز غوط الشعال

العنوان-طرابلس

وجد 4 أطفال أنفسهم دون مأوى، بعد أن كانوا يرافقون والدتهم التي فارقت الحياة في مستشفى شارع الزاوية بطرابلس.

ودعت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، كل من يتعرف على الأطفال بأن يخطر ذويهم بتواجدهم بمركز شرطة غوط الشعال والتواصل مع رئيس المركز اللواء مفتاح الولوال.

وأشار بيان صادر عن المديرية أن الأطفال رغد، ورهف، ونور العيون وشاهين رافقوا والدتهم (هناء حسين بركة) بقسم الأمراض السارية، وفارقت الحياة صباح اليوم بعد أن دخلت على أثر مرضها في غيبوبة بالعناية الفائقة ليلة أمس، وأشارت إلى أن الأطفال أصبحوا وحدهم دون مأوى.