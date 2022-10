تقرير أممي: تأثيرات كبيرة على الصحة العقلية للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

ليبيا- كشف تقرير عن تسبب تفشي وباء كورونا والحملات الأمنية الأخيرة ضد وجود المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بتأثيرات كبيرة على صحة هؤلاء العقلية.

التقرير الذي نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن برامجها تساعد في إحداث فرق من حلال تفريغ الطبية النفسية حنان الشريمي بشكل كامل لتقديم خدماتها إلى المتضررين من المهاجرين غير الشرعيين في العاصمة طرابلس.

وتابع التقرير: إن الشريمي تعمل على مساعدة هؤلاء على التعامل مع تحديات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب المتفشيين بشكل كبير بعد تفشي الوباء وتلك الحملات الأمنية. مضيفة بالقول: “في المتوسط ترد إلي ما بين 10 و12 حالة يوميًا قياسًا بـ5 إلى 7 في السابق”.

وأضافت الشريمي قائلة: “يأتي الكثير منهم ومعهم أعراض القلق ونوبات الذعر والبعض لا يستطيعون الخروج للعمل لأنهم مؤهلين جسديًا، لكنهم خائفون لشعورهم أن لا أحد سيساعدهم وعندما يأتون إلى هنا يشعرون بالراحة ومعظمهم يقول لي نحن نريد فقط الأمان والعيش بكرامة وطموحنا ليس أوروبا”.

وقالت الشريمي: “لا أحد يغادر بلده عن طيب خاطر فأصعب شيء بالنسبة لأي شخص هو ألا يكون لديه وطن”. فيما بينت منظمة الصحة العالمية أن كورونا تسبب في أزمة عالمية للصحة العقلية وزيادة حالات القلق والاكتئاب خلال السنة الأولى من تفشيه بنسبة 25%.

وبينت المنظمة أن التعطل الشديد لخدمات الصحة العقلية بسبب القيود الصارمة المفروضة على الحركة صعب على الناس الحصول على المساعدة والعلاج، في وقت يعتمد فيه جل المهاجرون غير الشرعيون في ليبيا على الأعمال المؤقتة لإعالة أنفسهم وأسرهم وهو ما انحسر كثيرًا بسببب هذه القيود.

وبينت الشريمي قائلة: “زاد القلق وللإغلاق تأثير كبير سلبي وكنا نعمل أحيانًا من دون أن تمكن المرضى من الوصول إلينا فاستمرار علاج الحاليين منهم أمر صعب ،إلا أن التعامل مع حالات جديدة أكثر صعوبة لحاجتي إلى مقابلتهم وجها لوجه لأتمكن من تقييم حالتهم وتقديم التشخيص وخطة المعالجة”.

وقالت الشريمي: “في الوقت الحاضر هناك تحديات أخرى تواجه أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة في ليبيا؛ إذ لن تقبل مستشفيات الأمراض النفسية المهاجرين غير الشرعيين في حين أن قبولهم بالعيادات الخاصة باهظ التكلفة مع وجود نقص في الأدوية”.

وتابعت الشريمي بالقول: “وهنالك قضية أخرى هي وصمة العار المحيطة بالصحة العقلية، مع خشية بعض المرضى الخاطئة في أن يؤثر ذلك على فرصهم في النظر بإعادة التوطين أو رحلات الإخلاء ويطلبون إغلاق ملفاتهم والبعض يتوقف عن العلاج عندما يتحسن قليلًا”.

وأضافت الشريمي قائلة: “وعلى الرغم من التحديات هناك أيضًا العديد من قصص النجاح ففي بعض الحالات لدي شكوك نظرًا لظروفهم، ولكن بعد ذلك أتفاجأ عندما يخبرونني أنهم قد تحسنوا وأتذكر حالة أم مطلقة وابنها ثدما للمساعدة في مشاكل صحية وعقلية خطيرة وشيئا فشيئا تحسنت أحوالهم”.

وقالت الشريمي: “لقد جاءت لرؤيتي منذ أسبوع أو نحو ذلك وأخبرتني أنها قد أعيد توطينها في كندا؛ إذ لا صحة من عقل سليم فالقدرة على التحدث بصراحة أكبر عن الصحة العقلية والحصول على المساعدة لأولئك الذين يكافحون أمرًا بالغ الأهمية فالضيق والاكتئاب والصدمات النفسية قد تخلق أفكارًا هدامة”.

واختتمت الشريمي بالقول: “المرض العقلي يمكن أن يجعل الشخص يائسًا ويمكن أن يفقد الأمل”. فيما قال أحد المرضى البالغ سنه 22 عامًا وبدأ بفقدان بصره ما كان له تأثير كبير على صحته العقلية: “لقد واضبت على تلقي المساعدة من الطبيبة الشريمي خلال الأشهر الـ7 الماضية ما منحني أملا في مواصلة الحياة”.

وبين المريض قائلًا: “لم أستطع النوم قبل العلاج والتفكير في وضعي والشعور بعدم الأمان وعدم القدرة على الرؤية والآن أشعر بتحسن”.

