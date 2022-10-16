عقيلة صالح يطالب بمتابعة التحقيقات في حادثة نادي الأخضر واتخاذ الإجراءات اللازمة

اطمأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على صحة وسلامة لاعبي الفريق وجميع أفراد بعثة نادي الأخضر عقب الحادثة التي تعرضوا لها ليلة البارحة أدت إلى نقل عدد منهم إلى المستشفى.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه صالح، بالبعثة، مطالبا اتحاد كرة القدم الليبي بمتابعة التحقيقات في هذه الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة البعثة في المقام الأول وتحفظ حق ليبيا وممثلها في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض لاعبي نادي الأخضر لمادّة مُخدّرة مُفتعلة في وجبة عشاء قدمت لهم داخل احد الفنادق بدولة تنزانيا، قبل لقاءهم بنادي عزام التنزاني .

ووفق التقرير المعتمد من المستشفى، فإن سبب الإغماء استنشاق أعضاء بعثة الفريق إلى تنزانيا لمادة مخـدرة تفقد للجسم توازنه وتسبب حالات الإغماء والدوار.