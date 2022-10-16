وزارة الاقتصاد تعد مذكرة تفاهم بشأن التجارة الحرة مع بريطانيا

تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على إعداد مذكرة تفاهم بشان التجارة الحرة مع بريطانيا وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بحسب ما أعلنه الوزير محمد الحويج خلال لقائه مع مسؤولين من السفارة البريطانية مع ليبيا.

والتقى الحويج اليوم الأحد بديوان الوزارة في طرابلس مع نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا كاثرين وايلد والملحق التجاري سايمون فيلد في حضور مسؤول العلاقات الدولية بالوزارة عادل محمد، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وآلية التشبيك بين القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات وتنقل أصحاب الأعمال في كلا البلدين، حسب ما ذكرت الوزارة عبر صفحتها على موقع «فيبسبوك».

فعاليات ومعارض مشتركة

وأكد الحويج «حرص ليبيا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتفعيل شراكة طويلة الأمد بين البلدين، والعمل على إعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن التجارة الحرة تعزز دور القطاع الخاص في دعم قطاعات التجارة والصناعة وتنفيذ مشاريع مشتركة تستهدف تطوير البنية التحتية بقطاع الصحة وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري».

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وأشارت الوزارة إلى أن الحويج عقد على هامش اللقاء اجتماعا مع رئيس مجلس أصحاب الأعمال ورئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ونائب رئيس لجنة الإدارة والمدير العام بالغرفة، وذلك لطرح ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه أصحاب الأعمال الليبيين بالمملكة البريطانية وسُبل معالجتها.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن الاجتماع ناقش إمكانية تنظيم فعاليات ومعارض مشتركة تسهم في رفع حجم الصادرات غير النفطية ودخول المنتجات الليبية إلى الأسواق البريطانية، وذلك بحضور المدير العام بمركز تنمية الصادرات ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة.

لقاء الحويج مع نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا والمحلق التجاري بالسفارة، الأحد 16 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصادي والتجارة)

لقاء الحويج مع نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا والمحلق التجاري بالسفارة، الأحد 16 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصادي والتجارة)

اجتماع الحويج مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بريطانيا، الأحد 16 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)