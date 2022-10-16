المستشار صالح يطمأن على بعثة الأخضر في تنزانيا ويطالب بفتح تحقيق في حادثة “التخدير”

العنوان-طبرق

أجرى رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً ببعثة نادي الأخضر بدولة تنزانيا اِطْمَأَنّ خلاله على صحة وسلامة لاعبي الفريق وجميع أفراد البعثة عقب تعرضها إلى “تخدير متعمد”.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المستشار صالح طالب “اتحاد كرة القدم الليبي بمتابعة التحقيقات في هذه الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة البعثة في المقام الأول وتحفظ حق ليبيا وممثلها في كأس الكونفدرالية”.

وكانت قد أعلنت إدارة نادي الأخضر عن تعرض بعثتها إلى “تخدير متعمد” مما تسبب في نقل أفرادها إلى المستشفى في تنزانيا.

وطالبت إدارة نادي الأخضر وزير الرياضة والاتحاد الليبي لكرة القدم بتحمل مسؤولياتهم والتدخل في مواجهة ما تتعرض له بعثة الفريق من عراقيل في تنزانيا.

ويدخل فريق الأخضر لقاء نظيره التنزاني عزام غدا الأحد في تنزانيا بأريحية كبيرة للعودة ببطاقة التأهل إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، بعدما حسم نتيجة لقاء الذهاب على ملعب شهداء بنينا بثلاثية نظيفة.