الزرقاء: الخلاف بين البرلمان والدولة لا يزال قائمًا حول ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب حسن الزرقاء وجود مساعٍ تجري حاليًا لعقد اجتماعات بين النواب والدولة إلا أنه لم يتم الاستقرار بعد على الآلية لعقدها.

الزرقاء وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال: “هناك نقاشات على مستوى رئاسة المجلسين وربما يوجد توجه لتشكيل وفد أو لجنة من كل مجلس للتفاوض حول المختلف عليه من بنود القاعدة الدستورية”.

وأشار إلى أن الخطوة التالية للمجلسين إذا ما نجحا في التوافق وإخراج القاعدة الدستورية للنور، ستكون الضغط على المجتمع الدولي لتشكيل حكومة موحدة لتطبيق القاعدة الدستورية وما يتبعها من قوانين انتخابات تشريعية ورئاسية.

وأكد وجود رغبة شديدة من أغلبية النواب بالوصول لتفاهمات باللقاءات المرتقبة، وربما هناك حاليًا نقاشات داخلية تجرى بكل مجلس على حدة لرؤية ما يمكن تقديمه من تنازلات من قبلهما معًا للتوصل لتلك القاعدة الدستورية بشأن البنود التي ما زال الخلاف حولها قائمًا، وهي شروط الترشح وتحديدًا ما يتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

وأكمل الزرقاء حديثه: “وبما أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل ازدواجية السلطة التنفيذية، فيتوجب على المجتمع الدولي تقديم المساعدة لليبيين إما بإزاحة إحدى الحكومتين والإبقاء على الثانية أو تشكيل حكومة ثالثة جديدة”.

أما فيما يتعلق بالمدى الزمني المتوقع لإنجاز هذه النقاشات وربما التوصل لحكومة موحدة للتحضير والإشراف على الانتخابات قال الزرقاء: “المدة ستتراوح ما بين ستة أشهر وعام”.

