السيطرة على تسرب نفطي بالخط الرئيسي بين حقل السرير وميناء الحريقة 

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أنهت فرق الصيانة في شركة الخليج العربي أعمال اصلاح الخط الرئيسي ما بين حقل السرير وميناء الحريقة.

وتابعت الإدارة العامة للعمليات والصيانة ومراقبي ميناء الحريقة وحقلي السرير والنافورة التسرب الذي حدث في الخط الرئيسي والذي تكلل بالنجاح، فقد عملت فرق الصيانة في إيقاف التسرب مابين حقل السرير وميناء الحريقة النفطي في طبرق عند الكيلو 310 ويبعد عن طبرق 200 كيلو متر جنوبًا.

وشارك في عمليات الصيانة أقسام العمليات والصيانة والفنية والسلامة والنقل والإتصالات وتشغيل الآليات من حقلي النافورة والسرير.