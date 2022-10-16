المنفي يشكر الرئيس الجزائري على دعم قضايا الأمة العربية

بعث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برسالة شكر للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وللشعب الجزائري على مواقفهم في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

واكد المنفي في رسالته على الدور الداعم والحرص الدائم من قبل الجمهورية الجزائرية رئيساً وحكومةً وشعباً للدفع بالعملية السياسية الليبية نحو الاستقرار .

وغادر محمد المنفي مساء الأربعاء العاصمة الجزائر، بعد لقائه رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون.

وجرت للرئيس مراسم توديع رسمية بمطار هواري بومدين، وكان في مقدمة مودعيه، الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن.