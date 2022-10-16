الصلابي: الأمة الصالحة هي الديمقراطية

قال علي الصلابي، القيادي الليبي في تنظيم الإخوان المسلمين والمقيم في تركيا، إن الوَسَطِيَّةَ هي مُؤَهِّل الأمَّة الإسلامية، ولا تكون أُمَّةً وسطاً أو خير الأممِ إلا بشروطٍ أخلاقيةٍ، وحضاريةٍ، وثقافيةٍ، وسياسيةْ، إذ لا يمكن لأمة واهيةٍ متخلِّفَةٍ ضعيفةٍ تَئِنُّ تحت الاستبدادِ السياسي والاجتماعي، والتهاون فيما يخص حقوق الإنسان وكرامته، أُمَّةٌ مسكينة فقدت المبادرة في المجال الحضاري، وفق قوله.

وتابع قائلًا في مقال على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “لا يمكن أن تكون العدالة غائبة في أوطانها وبين أبنائها ومكوناتها أن تكون شاهدة على الناس، أو أن تكون مُؤَهَّلَةًّ لذلك. إنَّ الأُمَّة الشاهدة الصالحة تهدي بالحق وتعدل به، والديمقراطية، والحرية، والمساواة، وحقوق الإنسان، والكرامة الإنسانية” على حد تعبيره.