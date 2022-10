ليبيا – دعا عضو مجلس النواب مصباح دومة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باثيلي إلى العمل بخطة تضمن إنجاز الأهداف.

دومة وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” قال: “على المبعوث الجديد العمل بخطة تضمن إنجاز الأهداف وعدم الوقوع في أخطاء المبعوثين السابقين”.

