تطورات الأوضاع السياسية “محور” لقاء اللافي والمبعوث الياباني

الوطن|رصد

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، صباح اليوم الأحد، القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ورحب اللافي بالقائم بالأعمال الياباني، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات بين ليبيا واليابان خاصة في مجال الاقتصاد والتقنية والتعليم، لما لدى دولة اليابان من خبرة رائدة في هذه المجالات.

وأكد اللافي حرص المجلس الرئاسي على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، من خلال معالجة جذور الصراع السياسي، بالاستفادة من الخبرات المحلية والدولية ومنها دولة اليابان.

من جهته عبر أماديرا، عن سعادته لقرب الانتهاء من الترتيبات اللوجستية اللازمة لاستئناف عمله من طرابلس خلال الفترة القادمة، مثمَّناً جهود المجلس الرئاسي؛ في ملف المصالحة الوطنية، والحفاظ على المسار السياسي، وتعزيز استقرار البلاد في ظل الظروف السياسية الصعبة.