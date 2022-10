الأسود يرهن التقدم في ملف الانتخابات بحدوث انفراج حقيقي في ملف توحيد الجيش والمصالحة الوطنية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود إن نقطة الخلاف الرئيسية ما زالت قائمة بين مجلسي النواب والدولة، فالبعض لا يريد القبول بمواد وبنود في القاعدة الدستورية تسمح لأسماء معينة بالترشح لسباق الرئاسة وفي مقدمتهم قائد (الجيش الوطني)، المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، فيما يرى مجلس النواب بعدم وضع أي بنود تسمح بإقصاء أي شخصية، وترك القرار للشعب.

الأسود رهن في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” التقدم في ملف الانتخابات بحدوث تقدم وانفراج حقيقي في ملف توحيد الجيش وملف المصالحة الوطنية لتكون هناك ضمانات ممكنة لقبول النتائج.

