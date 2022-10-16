مناقشة آليات لتنظيم سوق العمل في زوارة

أعلنت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، الاتفاق على وضع آليات لتنظيم سوق العمل ببلدية زوارة، وذلك بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام، علي الهادي ضو، إلى مكتب العمل والتأهيل ببلدية زوارة، اطلع من خلالها على سير العمل، ومناقشة العمل بمنصة «وافد» الإلكترونية، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

– تشكيل فريق عمل لوضع استراتيجية تنظيم العمالة الوافدة

وفي 3 سبتمبر الماضي، أطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، منصة «وافد» الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبية، بحسب الوزارة.

وفي 8 أغسطس الماضي، استعرضت إدارة التطوير المؤسسي وبناء القدرات بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، مع وزارة العمل والتأهيل مخرجات دراسة العمالة الوافدة غير الشرعية، وتقييم سوق العمل.

جانب من اجتماع وكيل وزارة العمل في مكتب العمل بزوارة (صفحة وزارة العمل على فيسبوك)

جانب من اجتماع وكيل وزارة العمل في مكتب العمل بزوارة (صفحة وزارة العمل على فيسبوك)

جانب من اجتماع وكيل وزارة العمل في مكتب العمل بزوارة (صفحة وزارة العمل على فيسبوك)