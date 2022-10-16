عبد المولى: الجلسة القادمة ستناقش شاغر نائب الرئيس من الجنوب

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى أن جلسة مجلس النواب القادمة ستناقش المكان الشاغر لنائب رئيس مجلس النواب من الجنوب.

وأضاف عبد المولى في تصريحاتٍ صحفية أنه سيتم مناقشة القانون الموحد للمرتبات وبعض القوانين المعطلة منذ فترة، مؤكدًا أنه ستتم مناقشة مقترح المحكمة الدستورية.

وأتبع عضو مجلس النواب أنه تم استدعاء النائب العام الصديق الصور ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك من أجل توضيح تقاريرهم الأخيرة التي تتحدث عن الفساد وللاستفسار عن الإجراءات التي تم اتخاذها حيالهم، وعن العراقيل أو الصعوبات التي تواجههم.

وأكمل عبد المولى “المبعوث الأممي الجديد لليبيا عبد الله باثيلي أبلغني أنه سيتواصل مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبعض الأعيان لتقريب وجهات النظر“، مؤكدًا أن هناك توافق كبير بين مجلس النواب ومجلس الدولة سواء كان على مستوى الجانب التنفيذي أو على مستوى الجوانب الرقابية.