«الرئاسي»: المنفي واللافي طالبا «باثيلي» بدعم حل سياسي عاجل للأزمة الليبية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضو المجلس، عبدالله اللافي، اليوم الأحد، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي”، في أول لقاء له بالمجلس الرئاسي.

ورحب المنفي واللافي، في مستهل الاجتماع، بالمبعوث الأممي الجديد متمنين له التوفيق في مهامه، مشيدين بجهود الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية.

وأكدا أن هناك اتفاقاً تاماً على أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى حل سياسي عاجل للأزمة الليبية.

كما نقل المبعوث الأممي، تحيات الأمين العام للأمم المتحدة، إلى رئيس المجلس الرئاسي ونائبي المجلس، مشيداً بالدور الكبير الذي قدمه الرئاسي من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، مشيراً إلى أهمية أن يكون الحل من خلال الليبيين أنفسهم، مبدياً حرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية.