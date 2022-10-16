الحاجة ملحة لحل سياسي عاجل..الرئاسي يستقبل باتيلي في طرابلس

العنوان – طرابلس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي، اليوم الأحد، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وأكد المنفي واللافي في أول لقاء مع المجلس الرئاسي، أن هناك اتفاق تام على أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى حل سياسي عاجل للأزمة الليبية.

وأشاد باتيلي بالدور الكبير الذي قدمه الرئاسي من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، مشيراً إلى أهمية أن يكون الحل من خلال الليبيين أنفسهم.

وأبدى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدةً حرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية.