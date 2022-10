الكونغو تتعهد بالالتزام بسداد أقساط القرض المستحق لليبيا في المواعيد المحددة

ليبيا – اجتمع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال خالد المبروك والوفد المرافق مع نظيره بجمهورية الكونغو برازافيل على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 المنعقدة بمدينة واشنطن.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المالية موضوع الدين المستحق لدولة ليبيا على جمهورية الكونغو، والتأكيد على ضرورة التزام الجانب الكونغولي بسداد أقساط القرض في مواعيدها.

وانتهى الاجتماع إلى تعهد الجانب الكونغولي بالالتزام بسداد أقساط القرض في المواعيد المحددة.

