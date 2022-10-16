“ستوزّع على 28 محطّة”.. مستودع سبها يستلم شحنتين وقود

الوطن|رصد

تسلّم مستودع سبها النفطي شحنتين من الوقود بشقيه البنزين والديزل، وأسطوانات غاز الطهي.

ونشرت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، بيانات حديثة عبر منصتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها أرسلت 980 ألف لتر من البنزين، بالإضافة إلى 150 ألف لتر من الديزل إلى مستودع سبها النفطي، مؤكدةً أنه سيتم توزيعها عبر 28 محطة على مستوى المنطقة الجنوبية.

وأشارت البيانات إلى تسلّم إدارة المستودع 2400 أسطوانة غاز طهي، سيجري توزيعها عبر ثمان نقاط بيع، بواقع 300 أسطوانة لكل محطة بيع، لافتةً إلى أن سعر البيع المعتمد من الشركة هو دينارين للأسطوانة الواحدة.

وفي سياق متصل، أرسلت شركة البريقة في وقت سابق حوالي 840 أسطوانة غاز طهي إلى مستودع الهاني بطرابلس.