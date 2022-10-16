معزب: البعثة الأممية هي المخولة بإزاحة حكومتي الدبيبة وباشاغا تمهيدا للانتخابات

قلّل عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، من التخوفات حول إمكانية إزاحة حكومتي الدبيبة وباشاغا تمهيدًا لمسار الانتخابات، موضحاً أن البعثة الأممية هي المخولة بهذا الأمر، ولديها مساران، إما دعوة ملتقى الحوار السياسي، أو تشكيل مجلس جديد مشابه، وإما تكليف مجلسي النواب والدولة بتولي قضية الحكومة الجديدة.

وتوقع في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن استئناف المفاوضات بين مجلسي النواب والدولة بعد الكشف عن ملامح خريطة الطريق لباثيلي، خاصة في ظل أحاديث كثيرة تروج بأن ازدواجية السلطة التنفيذية ستتصدر أولوياته، وأحاديث أخرى بالتوجه لإجراء الانتخابات التشريعية أولا.