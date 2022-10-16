شاهد في «هذا المساء»: اتهامات عدم الشرعية بين الحكومتين.. موقف إداري أم استجداء؟

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأحد، الضوء على تبادل الاتهامات بعدم الشرعية بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا.

وفتحت الحلقة نقاشا، إزاء تصريحات الدبيبة بأن حكومته «تخلي مسؤوليتها عن أية التزامات مالية ترتبها الحكومة الموازية» في إشارة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

ونبَّه الدبيبة في منشور عممه على الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والجهات والشركات العامة وما في حكمها، الجمعة، إلى أنه «لا يعتد بأي قرارات أو إجراءات تصدر عن» الحكومة المكلفة من مجلس النواب والتي «من شأنها المساس بالمال العام ومقدرات الدولة أو إحداث تغيير في المراكز القانونية بالمؤسسات العامة».

– الدبيبة يخلي مسؤولية حكومته عن أي التزامات مالية ترتبها حكومة باشاغا

– أسامة حماد يحذر من التعامل مع حكومة الدبيبة.. ويتهمها بـ«قيادة ليبيا إلى الإفلاس»

في المقابل، حذر وزير التخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، مساء السبت، مؤسسات الدولة من مغبة التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، باعتبارها «منتهية الولاية»، واتهمها بصرف أكثر من 160 مليار دينار في «مشاريع ورقية غير حقيقية».

فما المقصود من تبادل تلك الاتهامات وهل بإمكان أيٍّ من الحكومتين تنفيذ تعميمها في كافة المناطق؟ وهي الأسئلة التي يجيب عنها كل من: المحلل السياسي فيصل بوراقية، والمتابع للشأن العام فرج فركاش، والمهتم بالشأن العام عبدالله الديباني.

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