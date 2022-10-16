بلدي طبرق: وفد إيطالي يزور المدينة لإقامة مشروع تدريبي لمصائد الأسماك

العنوان – طبرق

أكدت بلدية طبرق أن رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية استقبل وفدًا إيطاليًا ممثلًا عن مشروع “ريبيلد” البحث والتعليم لبناء المؤسسات الحضرية للتنمية المحلية.

وأوضحت البلدية أن المشروع منبثق عن مبادرة نوقوسيا كتعاون مباشر بين السلطات المحلية الأوروبية والليبية وتحت رعاية اللجنة الأوربية للأقاليم.

وذكرت بلدية طبرق أن الفريق الذي يزور ليبيا ومنها بلدية طبرق يتكون من بينيديتا أودو (منسقة مبادرة نيقوسيا ومديرة الاتصال REBUILD )، وليوناردو مانزاري (منسق مشروع مصايد الأسماك OGS) وفرانكو أندالورو (خبير مصايد الأسماك OGS ).

وأشارت بلدية طبرق إلى أن الوفد زار الموانئ المحلية والبنية التحتية للثروة السمكية، وموقع الاستزراع المائي.

وأوضحت أنه تم أيضًا مقابلة الجهات الفاعلة ذات الصلة، حيث تركزت الزيارة علي مشروع التجريبي لمصايد الأسماك.

وأضافت أن الوفد قام بزيارة إلى جامعة طبرق وإلى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وإلى ميناء طبرق التجاري وإلى ميناء الصيد البحري.

ولفتت البلدية إلى أن الوفد عقد اجتماعًا يخص خبراء الصيد البحري مع الوفد الإيطالي لتوحيد الأفكار وماهو المطلوب لتطوير الصيد البحري ببلدية طبرق.