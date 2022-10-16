الكوني: متفائلون إزاء القمة العربية المرتقبة بقيادة الجزائر

الوطن / رصد

أبدى النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، تفاؤله إزاء القمة العربية المرتقبة بقيادة الجزائر، آملًا أن تسهم في إيجاد حل للأزمة الليبية.

ووصف الكوني في تصريحات لصحيفة جزائرية، الرئيس الجزائري عبدالمجيد التبون، بـ”المنصف”، الذي يحاول مساعدة ليبيا دون التدخل في شؤونها الداخلية وعبر دعم كافة الأطراف بصورة حيادية، وفق قوله.

وأضاف أنّ المبادئ الأساسية التي تتعامل بها الدبلوماسية الجزائرية مع مختلف الأزمات، تجعل الليبيين يعقدون الأمل على القمّة العربية المقبلة، التي ربما تُخرج ليبيا من انقسامها.