العامة للكهرباء: انطلاق حملة في تاجوراء لإزالة التوصيلات غير القانونية

أكد المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء، وئام التائب، “انطلاق الحملة الوطنية لإزالة التوصيلات غير القانونية داخل نطاق بلدية تاجوراء”.

وقال «التائب» في تصريح صحفي، إن “الحملة تستهدف الأنشطة التجارية والصّناعية بهدف إزالة التوصيلات غير القانونية والحدّ من الفاقد التجاري وتسوية أوضاعهم التعاقدية مع الشركة”.

وأضاف أن “هذه الحملة التي انطلقت في سبتمبر الماضي تأتي في العديد من البلديات داخل العاصمة طرابلس في إطار الجهود التي تبذلها الشركة العامة للكهرباء للتقليل من الأحمال المتزايدة والانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي الذي يرجع لعدّة أسباب بينها التوصيلات غير القانونية”.