بمشاركة ليبيا.. اعتماد خطة تطوير لمنظومة التعليم والتدريب المهني في الدول العربية

اعتمد الوزراء المعنيين بالتعليم الفني والمهني في الدول العربية، اليوم الأحد، خطة تطوير شاملة منظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية، أعدّها فريق عمل خبراء من «الألكسو – اليونيسكو – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري»، وذلك قبل عرضها على القادة العرب خلال القمة التنموية القادمة.

وشارك وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يخلف السيفاو، خلال الاجتماع، عبر تقنية الاتصال المرئي، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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«السيفاو»: التعليم التقني والفني في ليبيا يشهد اهتماما وحداثة

وأكد «السيفاو»، في كلمته أمام الاجتماع، أن التعليم التقني والفني في ليبيا «يشهد كل الاهتمام والحداثة، حيث انتشرت الكليات والمعاهد التقنية العليا والفنية المتوسطة في كافة أنحاء ليبيا، وساهم خريجوها في تلبية احتياجات سوق العمل بالأيدي العاملة الخبيرة والمنتجة، والتي انعكست على كافة القطاعات التنموية».

وأضاف أن «التنمية المستدامة والبناء الاقتصادي لا يمكن أن يبنى على مقاربة فيزيائية فقط، بل تشترط التوافق المجتمعي وإرساء الأمن والاستقرار، الأمر الذي يجعلها من أبرز أولويات حكومة الوحدة الوطنية على امتداد الجغرافيا الليبية».

وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء عددا من التوصيات، من بينها دعوة الأمانة العامة لتشكيل لجنة تنسيق عليا في إطار جامعة الدول العربية تُشكَّل عضويتها من الدول والمنظمات والاتحادات ذات الصلة، وتعقد اجتماعاتها سنويا بشكل دوري لغرض الارتقاء بالتنظيم الفني والمهني.