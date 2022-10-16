يلماز: نسعى لفتح قنصليتنا في بنغازي في 24 ديسمبر المقبل

العنوان – طرابلس

أكد السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، رغبة بلاده في فتح القنصلية في بنغازي في 24 ديسمبر المقبل حال هيأ أصدقاؤنا في شرق ليبيا الظروف هناك.

ولفت يلماز في تصريحات صحفية إلى أن هناك بعض الموانع التي تعيق رفع التأشيرة عن الليبيين الآن ونأمل أن ترفع في القريب العاجل.

وأشار السفير التركي إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا بنيت على أساس (رابح رابح) ولم تستهدف مصالح أي دولة أخرى، مشددَا على ضرورة ألا تخضع الاتفاقية إلى الابتزاز السياسي.

وأفاد أن بعض البلدان التي ترفض المذكرة سبق وأن وقعت اتفاقيات مماثلة مع ليبيا ولم نحاسبهم أو نسائلهم عليها.

وذكرر يلماز أنه عندما تطلع الأطراف السياسية في شرق ليبيا على نصوص المذكرة بشكل مفصل فلن ترفضها لأنها من صالح ليبيا والليبيين.